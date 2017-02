Nachrichten: Ueber Verdi im Deutschen Forum Giuseppe Verdi - Aida, heisst die Vortragsreihe, die heute, Montag, und am Mittwoch, jeweils um 15 Uhr Prof. Francisc Finta im Rahmen der VHS des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar haelt. So ist heute im AMG-Haus Opernkreis angesagt, am Mittwoch findet der Vortrag in rumaenischer Sprache statt. Druckversion