Nachrichten: Metz-Vortrag über Kantorlehrer "Mein Herz, was willst du mehr? Bedeutende Kantorlehrer der Banater Schwaben", heißt der Vortrag, den Dr. Franz Metz am Dienstag, den 21. Februar 2017, ab 15 Uhr, im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus hält.



Die Veranstaltung im Rahmen der VHS des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar geht in Zusammenarbeit mit dem Gerhardsforum der Banater Schwaben e.V. Münchern über die Bühne.