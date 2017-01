Nachrichten: Gedenktag Josef Gerstenengst Den 25. Todestag des Pfarrers und Organisten Josef Gerstenengst (3.07.1920, Tschakowa - 9.01.1992, Bukarest) begeht die deutsche Gemeinschaft in Reschitza am 27. Januar 2017. In der römisch-katholischen Maria-Schnee-Pfarrkirche findet am 16 Uhr zunächst eine heilige Messe statt. Anschließend, ab 16,45 Uhr, ist zu gleichem Anlass ein Konzert in memoriam angesagt. Druckversion