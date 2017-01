Nachrichten: Der Russlanddeportation gedacht

Symbolfoto Der 17. und 18. Januar stehen in Reschitza im Zeichen des 72-sten Jahrestages seit dem Beginn der Russlanddeportation.



Dieses Ereignis wird am morgigen Dienstag um 16 Uhr in der Alexander-Tietz-Bibliothek mit Dokumentarfilmen veranschaulicht.



Am Mittwoch, den 18. Januar, um 12 Uhr, ist in der römisch-katholischen Maria Schnee-Kirche ein Requiem für die verstorbenen Russlanddeportierten anberaumt. Anschließend, um 13,15 Uhr, findet am Denkmal der Russlanddeportation ein Gedenken mit Kranzniederlegung statt.