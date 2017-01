Nachrichten: Tietz-Memoriam Dem Lehrer, Schriftsteller und Ethnographen Alexander Tietz (9. Januar 1898 - 10.Juni 1978) ist die Veranstaltung "In memoriam Alexander Tietz" gewidmet. Gefeiert werden am 9.Januar in der gleichnamigen Reschitzaer Bibliothek 119 Jahre seit der Geburt des Schriftstellers. Programmbeginn ist für 17,15 Uhr angesagt.



Anschließend werden 27 Jahre seit der Gründung des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen (9.Januar 1990) und zehn Jahre EU-Beitritt Rumäniens begangen.