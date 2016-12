Nachrichten: Detta: Forum besucht Kindertagesstätte Mitglieder des DFD Detta und die Tanzgruppe "Edelweiß" des Ortsforums werden sich am Dienstag, den 20. Dezember, in der Dettaer Kindertagesstätte "Sfantul Iosif cel Nou de la Partos" aufhalten. Gemeinsame Tätigkeiten, wie Weihnachts-Werkstatt und Tanzunterhaltung sind mit den 25 Kindern der Einrichtung angesagt.



Am zweiten Weihnachtstag ist ab 15 Uhr eine für diese Zeit spezifische Kulturveranstaltung im Dettaer Forum angesagt. Als Gast-Ensemble tritt die Reschitzaer Enzian-Gruppe auf.



Zum Jahreswechsel feiern die Dettaer Kinder Silvesterparty im deutschen Forum.