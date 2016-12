Nachrichten: Koschyk gratuliert Gant Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, gratulierte dem rumänischen Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Herrn Ovidiu Ganț, MdP, zu seiner erfolgreichen Wiederwahl in Rumänische Parlament.



Nachfolgende persönliche Worte richtete Bundesbeauftragter Koschyk in seinem Glückwunschschreiben an Abgeordneten Ganț,:



"Zu Deinem Erfolg bei den rumänischen Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag, der stellvertretend für die Deutsche Minderheit in Rumänien steht, gratuliere ich Dir sehr herzlich."



"Es ist Dein ganz persönliches Engagement und Dein großer Einsatz, der auch bei dieser Wahl erneut sowohl von der Deutschen Minderheit als auch von bedeutenden Teilen der rumänischen Mehrheitsbevölkerung bestätigt wurde."



"Ich wünsche Dir für Dein viertes Mandat im rumänischen Parlament und Deine wertvolle Arbeit viel Kraft, Erfolg und Gottes reichen Segen. Ich danke Dir ganz herzlich für unsere bisherige gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und ich freue mich sehr, hieran nahtlos anzuknüpfen. Für die von Dir genannten Prioritäten, zu denen u.a. die Förderung des Unterrichts in deutscher Sprache und die Unterstützung der Sozialeinrichtungen der deutschen Minderheit in Rumänien gehören, darf ich Dir meine volle Unterstützung zusichern."

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesbeauftragten Koschyk)