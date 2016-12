Nachrichten: Christentum, Christbaum, Weihnachtslieder

Symbolfoto Vorträge zum Thema Weihnachten und Christentum stehen in der kommenden Woche im Programm der Volksuni des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar.



Für Montag, 12.12., 15 Uhr, ist ein Musikkreis unter der Leitung von Dr.Arthur Funk angesagt. Das Thema ist "Weihnachtslieder von überall". Einen Tag später, am Dienstag, 13.12., 15 Uhr, hält Prof. Elisabeth Schuster einen Vortrag über "Die Geschichte des Christbaums". Am Mittwoch, 14.12., 15 Uhr, spricht Prof. Dorina Bălănescu (in rumänischer Sprache) über Kappadokien - Zeugen des Christentums.