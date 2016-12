Nachrichten: Dettaer Edelweiß mit TV-Auftritt Zwei Veranstaltungen plant das Demokratische Forum der Deutschen in Detta in den kommenden Tagen. Am Freitag, den 9. Dezember wird die Tanzgruppe Edelweiß auf dem Temeswarer Opernplatz ab 17 Uhr innerhalb der Vorstellung TVR Timisoara 60 - Musik der Minderheiten auftreten.



Am Samstag, den 10. Dezember, ist beim Sitz des Deutschen Forums in Detta eine "Weihnachtsbäckerei" angesagt.

