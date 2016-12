Nachrichten: Funkforum: Für Zielgruppen attraktiver werden Das FunkForum (www.funkforum.net) ist ein Zusammenschluss von Redakteuren deutschsprachiger Medien aus Mittel- und Südosteuropa. Der Verein möchte sich künftig neu positionieren, ohne seine Hauptaufgaben (Siehe Satzung) aufzugeben oder zu vernachlässigen.



Zu den neuen Aufgaben rechnen wir ein wohlüberlegtes, aber in der Öffentlichkeit wirksames Auftreten - auch mit Meinungen zum Tagesgeschehen. Außerdem sehen wir unser grenzüberschreitendes Wirken - durch unsere Mitglieder aus mehreren Ländern und durch die Gemeinschaftssendung der Mitgliederredaktionen - als äußerst attraktiv für die Wirtschaft in der Region. Nicht zuletzt gehören zu unserem Netzwerk Funk-, Print- und Onlinemedien, wodurch wir unweigerlich einen hohen Bekanntheitsgrad und einen gehobenen Nutzwert für unsere Mitgliederredaktionen, Partner und Förderer erlangen können.



Die Präsenz vieler - Im Idelafall aller - Mitgliederredaktionen in der Presseschau der Medien in der Landessprache wird angestrebt.



Und vielleicht ganz besonders wichtig: Wir sprechen Ihre Sprache!



Im Namen des Vorstandes, Siegfried Thiel, 004/0745826273 (media_rok@yahoo.de)

