Vorstandswahlen im Ortsforum Die deutsche Gemeinschaft in Schag veranstaltet am Samstag, den 3. Dezember 2016, um 15 Uhr ihre Jahreshauptversammlung. Ort des Geschehens ist das Kulturhaus der Gemeinde bei Temeswar. In Anwesenheit des DFDB-Vorsitzenden Johann Fernbach wird der DFDR-Kandidat bei den Parlamentswahlen in Rumänien, Ovidiu Gant, der Schager Wählerschaft vorgestellt. Anschließend finden Vorstandswahlen des Ortsforums in Schag statt.