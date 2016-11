Nachrichten: Treffen mit dem Spitzenkandidaten Das Demokratische Forum der Deutschen im Banat (DFDB) lädt am Dienstag, den 6. Dezember (16:30 Uhr), im Festsaal des AMG-Hauses zu einem Treffen mit dem Spitzenkandidaten des Deutschen Forums für die Abgeordnetenkammer des Rumänischen Parlaments, Herrn Prof. Ovidiu Gant, ein. Bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Sympathisanten des Deutschen Forums mit!



Herr Prof. Ovidu Gant hat in all diesen Jahren als Abgeordneter des DFDR uns in allen Ehren vertreten, hat sich bemüht die Probleme der Angehörigen der deutschen Minderheit im ganzen Land zu lösen, hat niemals nein gesagt, wenn es hieß, sich für jemanden einzusetzen, hat keine Mühe gescheut, alle Deutschen Foren zu besuchen, um vor Ort die Leute kennen zu lernen und mit ihnen zu sprechen.



Deshalb wollen wir ihn auch diesmal unterstützen und ihm am 11. Dezember 2016 unsere Stimme geben.



Wir erwarten Sie am Dienstag im AMG-Haus!



(Quelle: Pressemitteilung des DFDB) Druckversion