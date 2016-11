Nachrichten: Wählertreffen Der DFDR-Abgeordnete und Kandidat für ein weiteres Mandat, Ovidiu Gant, wird am 1. Dezember in Temeswar an den Festlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen und keinen Wahlkampf veranstalten. Danach sind folgende Termine vorgesehen:



2.Dezember: Steierdorf, Reschitza

3.Dezember: Lugosch, Schag

4.Dezember: Detta

6.Dezember: Temeswar

7.Dezember: Hermannstadt - Sympathisantentreffen

8.Dezember: Verabschiedung von Botschafter Werner Hans Lauk (kein Wahlkampf)

9.Dezember: Ploieşti, Bukarest

