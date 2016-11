Nachrichten: Lesekreis: Thema Nobelpreisträgerinnen Im Programm der VHS des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar für den Wochenanfang zwei Veranstaltungen:



Montag, 28.11.,15 Uhr: Lesekreis, Prof. Maria Ecaterina Ehling.

"Nobelpreiträgerinnen für Literatur - von Selma Lagerlöff (1909) bis Svetlana Alexijewitsch (2015).



Dienstag, 29.11.,15 Uhr, Vortrag in deutscher Sprache, Prof. Else von Schuster. "Das böhmische Glas". Druckversion