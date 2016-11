Nachrichten: Weiterhin Top-Interesse für Deutsch Das Interesse für die Bildung in deutscher Sprache ist in Rumänien nach wie vor ungebrochen, doch weiterhin fehlt es an deutschen Schulen an Lehrkräften und Lehrbüchern. Dies sagte der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Ovidiu Gant, nachdem er auf seiner Wahltour durch Rumänien über 20 Ortschaften mit deutscher Minderheit besucht hat.



Der Kandidat für ein weiteres Mandat wies darauf hin, dass die Bemühungen des DFDR zu einer finanziellen Unterstützung Deutschlands für die Bildung in deutscher Sprache in Rumänien geführt haben. Auf Regierungsebene habe er den Druck von Lehrbüchern in deutscher Sprache sichern können, sagte Gant und dafür werde er sich auch bei künftigen Ministern einsetzen.



Ovidiu Gant will auch in der kommenden Amtszeit als Abgeordneter von den zuständigen Ministern konkrete Maßnahmen zur landesweiten Einführung der dualen Berufsausbildung fordern.



Druckversion