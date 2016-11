Nachrichten: Auszeichnung zum Abschied Deutschlands Botschafter in Bukarest, Werner Hans Lauk, steht am Ende seines Mandats. In seiner Amtszeit hatten das DFDB und Botschafter Lauk eine "hervorragende Zusamenarbeit in allen Bereichen: Politik, Sozialem und Kultur", wie es u.a. in der Pressemitteilung des Forums der Deutschen im Banat heißt. Vor diesem Hintergrund wird Botschafter Lauk morgen Nachmittag (24. November 2016, 18,30 Uhr) im Temeswarer AMG-Haus mit der Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung des DFDB, geehrt.

Druckversion