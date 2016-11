Nachrichten: 2017: Deutsche Veranstaltungen in Sanktanna Gleich mehrere Feste und Veranstaltungen der deutschen Gemeinschaft in Sanktanna (Kreis Arad) sind bereits jetzt für 2017 geplant.



Die Serie der Events beginnt mit dem Faschingsball der Deutschen in der St.-Anna-Schule, am 28.02.2017. Es folgen, am 28.05.2017 das Maibaumfest der Jugend in der St.-Anna-Schule, das Herz-Jesu-Fest "Kirchweih" in Alt- Sanktanna, am 23.06.2017 und am 30. 07. 2017 das 149. Kirchweihfest Mutter Anna in Neu-Sanktanna. Am 31. 07. 2017 findet auf dem Friedhof in Sanktanna ein Ahnengedenken statt.

Zwei Tage später (02.08.2017) ist die 7. Deutsche Wallfahrt zu Maria, Mutter der Gnaden nach Maria Radna angesagt.





Die Daten teilte der HOG-Vorsitzende Josef Lutz mit.