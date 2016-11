Nachrichten: Berufsschulen landesweit wichtig Die duale Berufsausbildung sei für Rumänien äußerst wichtig, sagte der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Gant auf seiner Wahltour durch das Land. Der Kandidat des Deutschen Forums für ein neues Mandat wies darauf hin, dass "diese Form der Berufsausbildung sich in den Zentren, in denen sie bisher gestartet ist, weiter entwickeln und auf das gesamte Land ausgeweitet werden muss. So erhalten Jugendliche eine gute Chance auf dem Arbeitsmarkt".



Der DFDR-Abgeordente schließt die Woche mit Wahlveranstaltungen in Zillenmarkt und Sathmar ab. Ab Montag hat der Kandidat des Deutschen Forums folgendes Programm in seiner Agenda:



21. November: Deva, Kronstadt, Zeiden, Rosenau

22. November: Reps, Neumarkt, Schäßburg

23. November: Kalan, Petroschen, Ferdinandsberg, Karansebesch

24. November: Temeswar - Besuch des deutschen Botschafters Werner Hans Lauk (kein Wahlkampf)

25. November: Klausenburg

26. November: Großwardein, Großsanktnikolaus, Warjasch

27. November: Hatzfeld, Billed

28. November: Hermannstadt (Mitgliederversammlung)

29. November: Freck, Fogarasch, Agnetheln, Mediasch

30. November: Santanna, Arad