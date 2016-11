Nachrichten: Deutscher Kulturverein wird 29 Gleich mehrere Veranstaltungen sind Ende dieser Woche zum 29. Gründungsjubiläum des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins "Deutsche Vortragsreihe Reschitza" angesagt. So findet am Freitag, den 18. November, um 16 Uhr, in der Maria-Schnee-Kirche Reschitza eine heilige Messe zum Fest der Heiligen Elisabeth, Patronin des Kultur-und Erwachsenenbildunsgvereins statt.



Am gleichen Tag ist in der Alexander Tietz-Bibliothek ab 17.15 zunächst eine Fotoausstellung "Romantischer Herbst in Bayern", von Francisc Finta anberaumt. Danach folgt eine Philatelie-Ausstellung zum Thema "Die Heilige Elisabeth", mit Exponaten aus der Sammlung von Erwin Josef Tigla sowie die Vorstellung der CD-ROM "Spurensuche der deutschen Vergangenheit in Reschitza: 245 Jahre Industrie". Für die musikalische Untermalung der Events kommen das Banater Bergland-Musikensemble, die Intermezzo-Musikgruppe, das Duo Gassenheimer und Vincenzo Musi auf.



Zum 29. der Vortragsreihe findet am Samstag, den 19. November, ab 11 Uhr im Kulturpalais (Sitz des West-Theaters) ein Kulturprogramm statt. Es treten auf: der Franz-Stürmer-Chor, das Banater Bergland-Musikensemble, die Intermezzo-Musikgruppe, das Duo Gassenheimer, Vincenzo Musi und die Enzian-Tanzgruppe.

