Nachrichten: Deutscher Vorlesetag

Symbolfoto Interaktive Veranstaltungen zum Bundesdeutschen Vorlesetag werden am 17. bzw. 18. November in zwei Reschitzaer Bildungseinrichtungen abgehalten. Zunächst hält die Deutschlehrerin (Fach Deutsch Muttersprache) Sonia Maria Chwoika eine solche Lesereihe am 17. November um 17 Uhr in der Alexander Tietz-Bibliothek.



Einen Tag später kommt die Fachlehrerin für Deutsch Fremdsprache, Alexandra Damsea, um 11 Uhr zum Zuge. Sie organisiert einen Lesetag am Nationalkolleg "Traian Lalescu". Druckversion