Nachrichten: Retrospektive: Fokus auf Dezentralisierung "Die äußerst zentralisierte Verwaltung Rumäniens stellt einen negativen Faktor in der Entwicklung unseres Landes dar", so ein Zitat aus der Retrospektive 2012 - 2016 des DFDR-Parlamentariers und Spitzenkandidaten für ein neues Mandat, Ovidiu Gant. Für jede Kleinigkeit müsse man sich eine Genehmigung aus Bukarest verschaffen. Diese Situation sei mit Zeit- und Geldverlust verbunden und sie generiere nicht selten Korruption, so der Abgeordnete zu diesem Thema, als dies auf allen Ebenen für Gesprächsstoff sorgte. Der gesamte Beitrag ist auf der Startseite der Onlineausgabe der ADZ (adz.ro) und in der gedruckten Ausgabe zu lesen.



Heute befindet sich der Kandidat des Deutschen Forums in Konstanza, Tulcea und Galatz. Morgen, den 16. November, wird er sich mit Wählern in Bacau, Piatra Neamt und Jassy treffen.



Seine Wahlkampagne durch die Ortschaften Ostrumäniens schließt Ovidiu Gant am Donnerstag in Suceava und Campulung Moldovenesc ab. Am gleichen Tag trifft er sich mit seiner Wählerschaft in Bistritza. Druckversion