Nachrichten: Wahltour Der derzeitige DFDR-Abgeordnete Ovidiu Gant ist Spitzenkandidat des Deutschen Forums bei den Parlamentswahlen vom 11. Dezember. Den Wahlkampf beginnt er heute im siebenbürgischen Heltau/ Cisnadie. Morgen trifft er die Wähler in Mühlbach/ Sebes.



Am Montag sind Wahlveranstaltungen in Târgovişte, Râmnicu Vâlcea, Craiova und Piteşti angesagt. Am Dienstag, den 15. November, stehen für Ovidiu Gant Besuche in Konstanza/ Constanţa, Tulcea und Galatz/ Galaţi an.