Nachrichten: Volkshochschule: Drei Vorträge zu Wochenbeginn

AMG-Haus Temeswar Die Volkshochschule des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar beginnt die kommende Woche mit drei Vorträgen im AMG-Haus: Für Montag, 14. November, ist ab 15 Uhr Opernkreis mit "Der Mantel und Schwester Angelica" von Giacomo Puccini angesagt. Den Vortrag hält Prof. Francisc Finta.



"Richard Strauß und Gustav Mahler" ist das Thema eines Vortrags in deutscher Sprache von Dr. Johann Fernbach. Die Veranstaltung beginnt Dienstag (15. November) um 15 Uhr.



Über "Giacomo Puccini und die Oper Gianni Schicchi" spricht Prof. Francisc Finta Mittwoch (16.11.) um 15 Uhr in rumänischer Sprache.



