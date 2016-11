Nachrichten: Martinsfest im Banater Bergland * Heilige Messe zum Martinsfest. 11. November, 17.30 Uhr, in der römisch-katholischen Maria-Schnee-Kirche in Reschitza.



* Laternenumzug. 11. November, 18,15 Uhr. Zwischen dem alten Universalkaufhaus und dem Kulturhaus der Gewerkschaften "Dr. Corneliu Diaconovici" in Reschitza.



* Kirchweihmesse zum Fest des Hl. Martin. 13. November, 11 Uhr, in Bresondorf. Danach folgt vor der Kirche ein Kulturprogramm mit den deutschen Volkstanzgruppen "Magnificat" (Orawitza) und "Enzian" (Reschitza).