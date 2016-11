Nachrichten: Martinsfest mit Lampionsumzug Das Demokratische Forum der Deutschen in Detta organisiert am Freitag, den 11. November, in Zusammenarbeit mit dem Tanzensemble "Edelweiss" ein Martinsfest. Der Laternenzug zu Sankt Martin geht um 18 Uhr vom Gebäude des deutschen Ortsforums aus.



Nach einem Umzug durch die Stadt ist um 19 Uhr ein Moment der Einkehr und des Gebets in der römisch-katholischen Kirche angesagt.



Mit einer anschließenden Teilung von Kuchen werden die Beteiligten dem Sinn des Martinsfestes gerecht.

