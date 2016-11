Nachrichten: Nitzkydorf vorgestellt Die Temescher Gemeinde Nitzkydorf stellt sich am Donnerstag, den 10. November 2016, gleich zweimal in Reschitza vor. Die Präsentationen erfolgen durch Prof. Tiberiu Buhna zusammen mit Schülern der Allgemeinbildenden Schule aus Nitzkydorf, Heimatgemeinde der Nobelpreisträgerin von 2009, Herta Müller.



Zu weiteren Programmpunkten:

- Lesung des Temeswarer Schriftstellers und Journalisten Balthasar Waitz, geboren in Nitzkydorf

- Filmvorführung über Herta Müller

- Lesung aus dem literarischen Schaffen von Schülern aus Nitzkydorf



Veranstaltungsorte sind das Diaconovici-Tietz-Nationalkolleg (12 Uhr) und die deutsche Alexander Tietz-Bibliothek. (16,30 Uhr).