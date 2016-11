Nachrichten: Foto- und Kunstausstellung

Symbolfoto Zwei Vernissagen sind für die erste Hälfte der kommenden Woche in Reschitza angesagt. Die Fotoausstellung "Fotografische Eindrücke aus Rijeka/ Fiume an der Adria", von Erwin Josef Tigla wird am 7. November um 12 Uhr in der Kulturbehörde des Kreises Karasch-Severin in Premiere gezeigt. Musikalische Einlagen: Vincenzo Musi aus Reschitza.



Die Eröffnung der Kunstausstellung von Manuela Ionescu (Karansebesch) wird am 9. November 2016, um 17,30 Uhr, im Reschitzaer Sozialzentrum Frederic Ozanam stattfinden. Zur musikalischen Untermalung treten der Franz Stürmer-Chor und Vincenzo Musi auf. Druckversion