Nachrichten: Volkstrauertag Volkstrauertag mit Ehrung der Gefallenen ist für Sonntag, den 6. November, (12 Uhr) in Reschitza angesagt. Eine Gedenkmesse findet vor diesem Hintergrund auf dem großen deutschen Friedhof am sogenannten "Flieger"-Grab statt.



Um 15 Uhr ist auf dem Temeswarer Heldenfriedhof, am Grab der "Zeppelin"-Gefallenen, eine Gedenkveranstaltung anberaumt. Vor 100 Jahren war ein Zeppelin-Luftschiff - nach einer Kampfmission - wegen schlechter Witterungsverhältnisse bei Sanktandres, in der Nähe von Temeswar, abgestürzt. Druckversion