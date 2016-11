Nachrichten: Deutscher Radiotag in Temeswar

Symbolfoto 60 Jahre deutsche Sendung bei Radio Temeswar und 15 Jahre Funkforum werden am Wochenende in Temeswar gefeiert. In diesem Zusammenhang läuft morgen, Freitag, den 4. November, zwischen 13 und 14 Uhr eine Sondersendung auf Mittelwelle 630 kHz. Ab 16 Uhr folgt im Festsaal des Nikolaus Lenau-Lyzeums eine Festveranstaltung mit Kulturprogramm.



Partner/ Förderer des Events sind das Demokratische Forum der Deutschen im Banat, der Deutschsprachige Wirtschaftsclub Banat, der Verband der Braunauer Deutschen Selbstverwaltungen und das Institut für Auslandsbeziehungen ifa. Druckversion