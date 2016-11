Nachrichten: Offenbarungen in Temeswar Erwin Josef Tigla, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen, stellt innerhalb der Festveranstaltung "60 Jahre deutsche Sendung bei Radio Temeswar/ 15 Jahre Medienverein Funkforum" sein Buch "Offenbarungen III. 42 Mal den Medien gegenüber - Destainuiri III. De 42 de ori in fata mass-media" vor. Es ist die 75. Buchveröffentlichung des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins "Deutsche Vortragsreihe Reschitza".

Am Kulturprogramm der Rundfunkjubiläen beteiligen sich rumänien- und ungarndeutsche Kulturgruppen; darunter auch der Franz-Stürmer-Chor aus Reschitza.



Die Veranstaltung findet Freitag, den 4. November 2016, um 16 Uhr im Festsaal des Nikolaus-Lenau-Lyzeums in Temeswar statt.





