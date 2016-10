Nachrichten: DFDR-Ehrung für Vereinsvorsitzenden Ignaz Bernhard Fischer, Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten, wird am 3. November 2016 mit der Ehrennadel in Gold des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, DFDR, ausgezeichnet.



Die Ehrung findet am Donnerstag Vormittag, 11 Uhr, im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus in Temeswar statt und wird vom DFDR-Vorsitzenden Paul Jürgen Porr vorgenommen.