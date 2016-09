Nachrichten: Mehr Investition, höhere Löhne Die Firmen in Rumänien werden in diesem Jahr mehr investieren, neue Arbeitsplätze schaffen, aber auch die Löhne aufstocken. Dies geht aus einer Studie der Firma Ernst&Young hervor.



Etwa acht von zehn Unternehmen beabsichtigen, in diesem Jahr Investitionen zu tätigen, fast drei Viertel aller befragten Manager wollen neues Personal einstellen und nahezu neun von zehn Betrieben rechnen mit einer Lohnaufstockung. Druckversion