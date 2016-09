Nachrichten: 2015: Mehr Existenzgründungen 113.167 neue Wirtschaftsunternehmen wurden im vergangenen Jahr in Rumänien gegründet. Nahezu 65.000 davon waren Unternehmen und in etwa 48.500 Fällen trugen sich Bürger mit privaten Unternehmungszulassungen ins Handelsregister ein.



Die meisten Existenzgründungen gab es in Bukarest, gefolgt von den Verwaltungskreisen Cluj, Ilfov, Timis und Iasi. Druckversion