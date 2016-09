Nachrichten: Innovation in Rumänien: rückläufige Zahlen Die Zahl der Innovationen ist in rumänischen Unternehmen in der Zeitspanne 2012 - 2014 im Vergleich zu den Jahren 2010 - 2012 um nahezu acht Prozentpunkte zurückgegangen. Zwischen 2012 - 2014 konnten nur 12,8 Prozent aller Firmen auf eine Innovation bauen, heißt es in einer provisorischen Statistik zu diesem Thema.



Die Zahl der Innovationen war prozentuell in Großbetrieben höher als in KMU: Während in großen Unternehmen etwa jede vierte Firma eine Innovation sicherte, hatte nur jede achte KMU eine solche zu verzeichnen.