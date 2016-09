Nachrichten: 2015: Viel falscher Alarm

Rettungswagen oft sinnlos unterwegs Nahezu jeder dritte Anruf bei der Notrufzentrale 112 war im vergangenen Jahr in Rumänien ein falscher Alarm. Die meisten reellen Anrufe forderten den Rettungsdienst, gefolgt von den Polizeidienststellen, der Feuerwehr und der Gendarmerie.



Am häufigsten lösten die Bürger in den Verwaltungskreisen Covasna, Calarasi und Mures falschen Alarm aus.