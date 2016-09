Nachrichten: IT-Branche siedelt in Uni-Städten an Ende 2015 hatten etwa 100.000 Personen im rumänischen IT-Segment direkt oder über Privatfirmen (PFA) einen Job. Nahezu drei von vier landesweit in diesem Sektor Beschäftigten, arbeiten in den Universitätsstädten Bukarest, Cluj, Timisoara und Iasi, wo sie nach dem Abschluss auch sofort einen Arbeitsplatz gefunden haben. Druckversion