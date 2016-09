Nachrichten: Java im Gratiskurs Ein Trainer aus Indien trägt zur Zeit in einem mehrwöchigen Gratis-Lehrgang das Java-Programm vor. Der Kurs erfolgt online und wurde von dem in Timisoara verheirateten Inder Rajesh Misca vermittelt. Gastgeber des Lehrgangs ist die Firma Netex Consulting, die den besten Absolventen einen Job anbieten will. Druckversion