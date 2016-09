Nachrichten: Polizei unterstützte Auto-Schwarzhandel Den illegalen Handel mit Autos haben ranghohe Polizisten im Verwaltungskreis Timis Jahre lang gedeckt, so die ersten Ermittlungen der Antikorruptionsbehörde DNA.



Über zwei Firmen wickelte Iulian Bot aus der westrumänischen Stadt Lugoj seine Geschäfte ab und prellte den Staat um etwa zwei Millionen Lei.



Mehrere Polizisten nahmen dabei Schmiergeld an - unter anderen der ehemalige Chef der Kreispolizei, Sorin Muntean und Dumitru Pavel, zuletzt Leiter der Abteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. (Ausführlich darüber: morgen in der ADZ). Druckversion