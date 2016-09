Nachrichten: Koschyk trifft Spitzen der deutschen Minderheit Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, hat den Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr und den Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Benjamin Josza im Bundesministerium des Innern zu einem Meinungs- und Informationsaustausch getroffen. Bei dem Gespräch wurden laufende Projekte, insbesondere mit Blick auf die Personalsituation in den Sozialstationen und Altenheimen der deutschen Minderheit, thematisiert.



Rumänien hat seit Oktober 2015 eine 25-prozentige Lohnerhöhung für medizinisches und nicht-medizinisches Personal in staatlichen Krankenhäusern und Altenheimen. Maßnahmen dazu sollen zeitnah im Jahresplanungsgespräch auf Fachebene abgestimmt werden.



Weiteres Thema war die nächste Deutsch-Rumänische Regierungskommission, die im April dieses Jahres in Deutschland stattfinden wird und die derzeit gemeinsam mit der rumänischen Seite vorbereitet wird. (Quelle: BMI)



Druckversion