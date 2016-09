Nachrichten: Rumänischer Joker sticht in Stuttgart Seit Monaten ist er bestenfalls der Mann für die letzten Minuten: Auch gestern Abend wurde Alexandru Maxim erst in den Schlussminuten der Fußball-Bundesliga-Partie VfB Stuttgart - Hamburger SV eingewechselt. In der 88. Minute kam er auf das Feld und bei seiner ersten Ballberührung gab der rumänische Auswahlspieler die Vorlage für seinen Teamkollegen Kravets, der zum 2:1-Sieg der Schwaben einschoss. Druckversion