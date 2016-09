Nachrichten: Barroso: Trotz Offenheit, Grenzen sichern Europa könne nicht alle Flüchlinge aufnehmen, deshalb müssten die Grenzen gesichert werden, sagte am Wochenende der ehemalige EU-Kommissions-Präsident Jose Manuel Durao Barroso in Timisoara, wo ihm der Titel eines DHC an der staatlichen West-Universität verliehen wurde.



Europa habe ein Problem mit den Flüchtlingen, aber das Problem der Menschen in Syrien, Lybien und im Irak sei viel schwerwiegender als jenes der Europäer, so Barroso. Die Grenzen müssen jedoch geschützt werden, um Menschenhandel und Terrorismus vorzubeugen, setzte der Mann fort, der zwischen 2004 und 2014 an der Spitze der EU-Kommission stand.